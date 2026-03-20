In vista del referendum, si assiste a una dinamica in cui diversi attori si rivolgono alla Costituzione come strumento di legittimazione, spesso utilizzandola per influenzare l’opinione pubblica. La discussione si concentra su come le costituzioni vengano interpretate e applicate nei rapporti di forza, evidenziando un contrasto tra approcci giusrealisti e normative. La questione si presenta come un elemento centrale nel dibattito politico in corso.

Il referendum è alle porte. Mentre in Medioriente si scrive il futuro del prossimo secolo, in Italia il dibattito referendario ruota attorno a slogan per il gregge. L’argomento apparentemente più patriottico è che votare “no” salverebbe la Costituzione. In questo articolo elaboro una replica giusrealistica a questo slogan romantico, ma prima voglio fare una precisazione. Riconosco che ambo le parti hanno le loro ragioni e che questo referendum, per la sua tecnicità, sembra una presa in giro (il prossimo sarà sulla meccanica quantistica: il novantacinque per cento voterà, come al solito, di pancia, cioè fidandosi dell’influencer preferito). L’argomento in questione mi colpisce per la sua antistoricità, la sua avulsione dalla realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Costituzionalismo a Yo-Yo: quando la poltrona scotta, tutti corrono alla Costituzione e ogni argomento è valido per pilotare il popolo

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