Norris dice che il 2024 sarà più caotico, con più sorpassi e sorpassi yo-yo. Nel frattempo, le monoposto del 2026 hanno fatto il loro primo test a Barcellona, dando un’idea di come sarà la prossima stagione.

Le monoposto 2026 hanno offerto al paddock il primo contatto concreto con le novità regolamentari durante lo shakedown di Barcellona, delineando una stagione orientata a gare più ravvicinate e sostenibili. Le vetture si presentano più corte, strette e leggere, con una power unit che conta una ripartizione quasi 50:50 tra energia elettrica e combustione e l’introduzione della modalità sorpasso per compensare la perdita del DRs in questa stagione. L’insieme di modifiche promette dinamiche differenti in pista, pur restando centrato sull’analisi tecnica e sull’esecuzione operativa dei team. Le nuove vetture privilegiano compattezza e efficienza, con un layout che mira a migliorare i confronti in mischia e a favorire sorpassi più frequenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Norris: "Gare più caos e sorpassi yo-yo nel 2024

Approfondimenti su Norris Gare

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha invitato le autorità sudcoreane a condurre un’indagine approfondita sugli ultimi incidenti con droni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Norris Gare

Argomenti discussi: Norris spiega come saranno le gare con le nuove F1 da 380 km/h: Aumenterà il caos in pista; F1, Lando Norris: Titolo mondiale il sogno di una vita, voglio migliorare; Norris, la difesa del titolo e le incognite delle nuove monoposto: Ci sarà più caos; Lando Norris: Le nuove F1? Senza limiti andrebbero a 380 km/h. Vince chi impara a guidarle, alcuni Gp saranno il caos.

F1 | Norris: Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yoDopo aver girato a Barcellona, il pilota della McLaren crede che le nuove regole 2026 rendano i duelli più caotici e pieni di sorpassi a yo?yo, perché chi usa il boost poi resterà subito vulnerabile ... msn.com

Norris spiega come saranno le gare con le nuove F1 da 380 km/h: Aumenterà il caos in pistaLando Norris racconta cosa cambierà con le nuove F1 2026: gestione batterie, uso del boost, sorpassi più facili e differenze di velocità che possono ... fanpage.it

Lando Norris racconta le sue prime impressioni sulle nuove monoposto: tra gare più caotiche, velocità massime da definire e team agguerriti. facebook