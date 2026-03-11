Iran fuori dai Mondiali | la FIFA sceglie il sostituto
La FIFA ha deciso di sostituire l’Iran ai prossimi Mondiali del 2026 dopo che il paese ha annunciato il proprio ritiro. La decisione arriva in seguito all’escalation del conflitto nel Medio Oriente, che ha portato l’Iran a non partecipare alla competizione. La scelta della federazione internazionale riguarda la selezione che prenderà il posto della nazionale iraniana nel torneo.
L’Iran ha annunciato il proprio ritiro dalla Coppa del Mondo 2026 in seguito all’escalation del conflitto nel Medio Oriente. La FIFA detiene un potere discrezionale assoluto per decidere chi sostituirà la nazionale persiana nel Gruppo G. Il ministro dello Sport di Teheran ha confermato l’impossibilità di partecipare al torneo estivo ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. Il regolamento della federazione internazionale prevede sanzioni economiche pesanti ma lascia aperta la questione della sostituzione con una squadra alternativa. Il peso delle sanzioni e il vuoto normativo. La decisione di non prendere parte alla rassegna iridata comporta conseguenze finanziarie immediate per la federazione iraniana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
