Iran fuori dai Mondiali | la FIFA sceglie il sostituto

La FIFA ha deciso di sostituire l’Iran ai prossimi Mondiali del 2026 dopo che il paese ha annunciato il proprio ritiro. La decisione arriva in seguito all’escalation del conflitto nel Medio Oriente, che ha portato l’Iran a non partecipare alla competizione. La scelta della federazione internazionale riguarda la selezione che prenderà il posto della nazionale iraniana nel torneo.