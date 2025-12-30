Così Louis Vuitton ha creato uno dei simboli più iconici e identitari di sempre

Louis Vuitton ha dato vita a uno dei simboli più riconoscibili e rappresentativi del suo brand. Il logo, composto da due lettere, L e V, si distingue per la sua semplicità e eleganza. Accompagnato da elementi come medaglioni floreali stilizzati, quadriflogli e un diamante, il design riflette l’artigianalità e l’identità di un marchio che ha saputo consolidarsi nel tempo. Un simbolo che incarna lusso, raffinatezza e tradizione.

Due lettere: una L e una V, da leggersi Louis Vuitton. Dei medaglioni floreali stilizzati, dei quadriflogli, un diamante. Era l'11 gennaio 1897, Louis Vuitton e il suo omonimo marchio di bauli erano già un successo. E proprio per proteggerli dalle imitazioni, il figlio del fondatore della maison francese Georges Vuitton decise di creare qualcosa di suo pugno per proteggerne l'identità e l'integrità delle loro creazioni, era nato il Monogram. Un motivo concepito non solo come firma visiva ma anche tecnica, «capace di essere stampato o impresso in qualsiasi colore e su qualsiasi superficie: tela, pelle o carta», come recitava il documento ufficiale.

