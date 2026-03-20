A Liverpool, il ruolo di Gattuso nella squadra ha portato a un rapporto speciale con i tifosi e i compagni, che lo apprezzano nonostante abbia giocato solo 282 minuti in stagione. L’allenatore Slot lo impiega quando serve, sfruttando le sue qualità in diverse posizioni. La presenza in campo di Gattuso si manifesta più per l’affetto e il rispetto che per le occasioni di gioco.

Alla fine, Fede ha detto sì. Il c.t. Gattuso lo ha convinto, Chiesa è tra i convocati per i playoff, si spera doppio, con cui la Nazionale punta a tornare al Mondiale. Troppo importante questo doppio impegno per continuare a dire no, anche perché il corteggiamento dura da tutta la nuova era dell’Italia. Ma cosa può dare alla Nazionale un giocatore che al Liverpool fa la riserva, che in questa stagione finora ha giocato solo 282’ in Premier, spalmati su 22 partite, e 82' in Champions? Quella di Gattuso non è una mossa disperata: Chiesa, nonostante quei pochi minuti, nonostante non metta la maglia azzurra dall’Europeo 2024, può davvero essere prezioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiesa a Liverpool? Poco campo, tanto amore, tutti i ruoli. Perché Gattuso l'ha chiamato

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