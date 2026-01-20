Arance rosse cavoli radicchio Perché non farne a meno a gennaio

A gennaio, le arance rosse, i cavoli e il radicchio sono alimenti ideali per reintegrare vitamine e minerali essenziali. Questi ortaggi di stagione offrono un modo naturale per affrontare il nuovo anno con leggerezza e equilibrio, senza rinunciare alla varietà. Inserirli nella dieta quotidiana contribuisce a mantenere un’alimentazione sana e genuina durante il mese di transizione, favorendo il benessere e la vitalità.

Gennaio è spesso vissuto come un mese di transizione: dopo le abbondanze delle feste, il corpo chiede semplicità, leggerezza e un ritorno all’equilibrio. È anche il momento ideale per riscoprire alcuni alimenti di stagione che, senza bisogno di etichette esotiche o promesse miracolose, offrono un reale supporto al benessere. Arance rosse, cavoli e radicchio sono protagonisti dell’inverno e raggiungono proprio a gennaio il loro massimo nutrizionale. Non sono superfood nel senso modaiolo del termine, ma lo diventano per densità di nutrienti, versatilità e capacità di adattarsi ai bisogni stagionali. 🔗 Leggi su Dilei.it

