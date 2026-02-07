Corruzione e ricettazione obbligo di dimora per due arrestati | Fate una cosa ridateci i documenti e voi vi dividete i soldi

A Volla, due uomini arrestati due giorni fa sono stati scarcerati e ora devono risiedere a Solofra, dove vivono. La polizia li aveva fermati con documenti falsi e soldi in tasca. Gli investigatori avevano accusato i due di aver tentato di scambiare denaro per documenti falsi, ma la loro posizione è cambiata dopo il processo. Ora devono rimanere a casa e non possono lasciare il paese senza l’autorizzazione.

