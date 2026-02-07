Corruzione e ricettazione obbligo di dimora per due arrestati | Fate una cosa ridateci i documenti e voi vi dividete i soldi
A Volla, due uomini arrestati due giorni fa sono stati scarcerati e ora devono risiedere a Solofra, dove vivono. La polizia li aveva fermati con documenti falsi e soldi in tasca. Gli investigatori avevano accusato i due di aver tentato di scambiare denaro per documenti falsi, ma la loro posizione è cambiata dopo il processo. Ora devono rimanere a casa e non possono lasciare il paese senza l’autorizzazione.
Volla, 6 febbraio 2026 – La vicenda che ha coinvolto due uomini arrestati a Volla il 4 febbraio scorso si è conclusa con la scarcerazione degli stessi e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza (Solofra). I due sono accusati di tentata corruzione e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Corruzione Ricettazione
Ex consigliere regionale calabrese sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora per presunta corruzione
L’ex consigliere regionale calabrese Ferdinando Aiello si trova ora ai domiciliari.
L'attore e regista ha raccontato una curiosa richiesta della piattaforma di streaming, spiegandone le ragioni: e voi, fate la stessa cosa?
L’attore e regista Matt Damon ha condiviso una curiosa richiesta ricevuta da una piattaforma di streaming, spiegandone le motivazioni.
Ultime notizie su Corruzione Ricettazione
Argomenti discussi: Appalti e mazzette, la Cassazione conferma: Mancava la flagranza di reato. Respinto il ricorso.
Corruzione in sanità, obbligo di dimora per l’ex consigliere Ferdinando AielloNuove misure disposte dal Riesame di Palermo. Indagini sul comitato d'affari che avrebbe gestito illecitamente appalti e concorsi pubblici nella sanità siciliana ... corrieredellacalabria.it
Corruzione e appalti in Sicilia, il gip dispone i domiciliari per CuffaroIl gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, nell'ambito di un'indagine che coinvolge diciotto persone accusate a vario titolo di ... tgcom24.mediaset.it
Complessivamente gli indagati sono in tutto 14, accusati a vario titolo di corruzione, ricettazione e turbata d'asta facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.