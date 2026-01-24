Corriere dello Sport – Carrasco e non solo la lista di Massara

Il Corriere dello Sport approfondisce le strategie di mercato del Milan, con particolare attenzione alla posizione di trequarti sinistra, una delle aree di interesse di Massara. La lista di possibili acquisti si arricchisce mentre si susseguono commenti e ipotesi sui social. L’attenzione resta alta sulla pianificazione della rosa in vista delle prossime stagioni, con un focus sulle scelte del club per rafforzare l’organico.

2026-01-24 09:13:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: La trequarti sinistra è la casella cerchiata in rosso sul taccuino di Massara. La priorità assoluta del mercato in entrata della Roma passa da lì, da quel ruolo rimasto scoperto dopo l’addio di Bailey e Baldanzi. Serve un titolare vero, uno che accenda il gioco e interpreti la posizione come la immagina Gasperini. Non basta adattare, non basta tamponare. Lorenzo Pellegrini può starci, sì, ma con caratteristiche diverse rispetto all’attaccante che il tecnico vuole per dare profondità e imprevedibilità alla manovra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la puntaIl mercato calcistico si muove con intensità, e tra le news più calde c’è quella riportata dal Corriere dello Sport: Massara è attivamente impegnato nelle trattative per rinforzare l’attacco nel 2025.

Argomenti discussi: La Roma punta Carrasco. Ma non è il solo: il sogno Zirkzee è ancora vivo; Roma, assalto a Carrasco: prima offerta all'Al-Shabab; La Roma non si ferma sul mercato: Carrasco e non solo, la lista di Massara; Calciomercato live: Roma, attesa per Raspadori, Fenerbahce su Dovbyk, Juventus alla ricerca di un vice Yildiz.

