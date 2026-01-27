In un contesto di mercato in evoluzione, l'attenzione del Napoli si concentra su Juanlu, considerato una priorità. Contestualmente, sono in lista anche Terrier e Fortini, mentre il tempo a disposizione si riduce. La strategia del club mira a rafforzare la rosa, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso.

"> NAPOLI – Il tempo stringe e la lista si accorcia. Con la sessione invernale ormai agli sgoccioli, il Napoli è chiamato a scegliere con lucidità le ultime mosse di mercato, in un contesto operativo tutt’altro che semplice. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il nome in cima all’agenda resta quello di Juanlu Sanchez, esterno destro classe 2002 cresciuto nella cantera del Siviglia. Lo spagnolo, già a lungo inseguito durante l’estate, è tornato prepotentemente d’attualità. Il club andaluso ha l’esigenza di fare cassa entro il 30 giugno e spinge per un prestito con obbligo di riscatto, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna prova a tenere aperta la formula del diritto, per non irrigidire ulteriormente i conti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Priorità Juanlu. In lista Terrier e Fortini”

Approfondimenti su Corriere dello Sport

L’ultima settimana di mercato si avvicina e il Napoli è alla ricerca di un’ultima operazione.

Il rinnovo di contratto di Mancini e Cristante rappresenta una priorità per il Corriere dello Sport.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Corriere dello Sport

Argomenti discussi: Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi; Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia; Gasperini: L'Europa? Più attenti al campionato. Bailey un calvario. E toglie Pisilli dal mercato; La Roma non si ferma sul mercato: Carrasco e non solo, la lista di Massara.

Corriere dello Sport: Priorità Juanlu. In lista Terrier e FortiniNAPOLI – Il tempo stringe e la lista si accorcia. Con la sessione invernale ormai agli sgoccioli, il Napoli è chiamato a scegliere con lucidità le ultime mosse di mercato, in un contesto operativo tut ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Osti insiste su TramoniIl Palermo insiste per Tramoni dal Pisa e blocca Johnsen come alternativa: strategie e scenari di mercato nell’analisi del Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com

Juanlu #Sanchez è una storia della scorsa estate, ma è riemersa a sorpresa nelle ultime 48 ore. Soprattutto sulla priorità che continua a dare al #Napoli, ora si lavorerà per cercare incastri x.com

SPORTITALIA - Juanlu #Sanchez ha dato priorità al #Napoli. Nessun incontro per l’attaccante #Njinman. - facebook.com facebook