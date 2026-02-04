Corriere dello Sport – Riscontrato un problema per il futuro vedremo…

Questa mattina si apprende che il trasferimento di Mateta al Milan è saltato all’ultimo momento. Dopo aver trovato l’accordo, i medici hanno riscontrato un problema fisico che ha bloccato tutto, lasciando i tifosi deluditi. La trattativa si era conclusa con successo, ma l’esito si è deciso all’ultimo secondo. Ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi per il calciatore.

2026-02-03 22:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Era stato trovato l'accordo su tutta la linea, ma un problema fisico riscontrato nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato ha fatto saltare tutto: così Mateta non è diventato un nuovo giocatore del Milan. Accostato alla Juve e a lungo ai rossoneri, l'attaccante rimane al Crystal Palace. Di quanto successo ne ha parlato il ds dei rossoneri Igli Tare: "Mateta? L'operazione riguardava il futuro, non il presente. Con il proseguire della trattativa abbiamo visto lo spiraglio di anticiparla e ci abbiamo provato.

