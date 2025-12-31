Corriere dello Sport – svelate le richieste alla Juve per firmare il rinnovo E vuole un maxi ingaggio

Il Corriere dello Sport ha rivelato le richieste di Kenan Yildiz per il rinnovo con la Juventus, evidenziando anche la richiesta di un ingaggio importante. La trattativa, oltre agli aspetti economici, coinvolge aspetti contrattuali e di valorizzazione del giocatore. La notizia ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sottolineando l’importanza di un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

2025-12-30 08:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus non è solo un tema contrattuale o economico. Sul tavolo della discussione c’è infatti molto di più: sono entrate in campo le ambizioni personali e del club. La centralità del numero 10 e la veste di calciatore simbolo gli permettono infatti di avere pretese anche sul piano tecnico e sulla costruzione della squadra del presente e del futuro. Di fatto, il classe 2005 vuole garanzie su una Juve da scudetto. Il suo obiettivo è quello di far parte di una squadra stabilmente competitiva, in Italia e in Europa: vuole vincere in bianconero e seguire un percorso simile ad Alessandro Del Piero, suo idolo e punto di riferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

