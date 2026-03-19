Cori offensivi | daspo ai tifosi del Mezzano

Il Questore di Ravenna ha deciso di imporre un Daspo a diversi tifosi dell’Asd Mezzano a seguito di cori offensivi durante una partita. Il provvedimento riguarda persone che hanno partecipato a comportamenti considerati inappropriati sugli spalti. La misura mira a prevenire ulteriori episodi di questo tipo e si applica a chi è stato identificato come coinvolto.

Ravenna, 19 marzo 2026 – Il Questore di Ravenna ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di alcuni tifosi della compagine calcistica dell’Asd Mezzano. Ad analizzare, sotto il profilo di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, le posizioni di alcuni dei suddetti supporter è stata la Polizia di Stato, in relazione agli episodi verificatisi nel contesto degli incontri di calcio che hanno visto impegnata la stessa ‘Asd Mezzano’ (militante nel campionato dilettantistico di seconda categoria), ed in particolare all’atteso match casalingo, disputatasi lo scorso 28 febbraio, contro l’attuale capolista Vis Faventia. In quella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cori offensivi: daspo ai tifosi del Mezzano Articoli correlati Mostra una maglia del Livorno ai tifosi del Grosseto, Daspo di 5 anni a tifoso del MontevarchiAREZZO – Nell’ambito dell’attività della polizia volta alla prevenzione ed al contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive, il... Cori razzisti e aggressioni. Il Mezzano si dissocia: "Giocheremo a porte chiuse"Non si è ancora spenta l’eco di quanto accaduto domenica scorsa a Mezzano, durante il big match del girone M di Seconda Categoria tra la squadra di...