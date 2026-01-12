Cori razzisti sul Gargano durante la partita di calcio tra Real Vico e Virtus Carpino | Vergogna!

Durante la partita tra Real Vico e Virtus Carpino, sono stati rivolti cori razzisti a un giovane giocatore di colore. Un episodio che desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla necessità di promuovere il rispetto e l’inclusione nello sport. È importante affrontare questi comportamenti per garantire un ambiente sportivo più civile e tollerante per tutti i partecipanti.

Cori razzisti sono stati rivolti a un giovane giocatore di colore durante la partita di calcio tra il Real Vico e la Virtus Carpino. L'episodio, stigmatizzato dal sindaco di Vico del Gargano, Lello Sciscio, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio, nello stadio comunale 'Gurliaccio'.

