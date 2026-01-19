Incendio a un capannone divorato dalle fiamme nella notte Il sindaco Righi | Attendiamo l' analisi Arpav dell' aria il vento spinge verso sud la nube di fumo

Nella notte di lunedì, un incendio ha coinvolto un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, Treviso. Le fiamme hanno causato danni significativi, mentre il sindaco Righi ha annunciato l’attesa dei risultati dell’analisi Arpav sull’aria, con il vento che spinge la nube di fumo verso sud. Le operazioni di spegnimento sono state condotte tempestivamente per limitare i danni e garantire la sicurezza della zona.

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono propagate nel cuore della notte di lunedì 19 gennaio, alle 2.30 circa. Le operazioni di spegnimento Sul posto sono intervenuti oltre 30 operatori dei vigili del fuoco con 11 mezzi provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza, Conegliano, San Donà di Piave e dalla sede centrale di Treviso. Le squadre sono, ora, al lavoro per domare le fiamme. Il sindaco Righi: «L’Arpav è sul posto» Il sindaco Alessandro Righi ha dichiarato: «L’Arpav è sul posto e ha già fatto i campionamenti sulla qualità dell'aria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio a un capannone, divorato dalle fiamme nella notte. Il sindaco Righi: «Attendiamo l'analisi Arpav dell'aria, il vento spinge verso sud la nube di fumo» Leggi anche: Colonna di fumo impressionante e poi il bus divorato dalle fiamme: il video Leggi anche: Incendio a Riva del Garda nella cartiera di Varone, fiamme sul tetto e nube di fumo a chilometri di distanza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Incendio a un capannone, divorato dalle fiamme nella notte. Il sindaco Righi: «Attendiamo l'analisi Arpav dell'aria, il vento spinge verso sud la nube di fumo» - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono propagate nel cuore della notte di ... ilgazzettino.it

Primo piano | Incendio nel capannone: 30 Vigili del fuoco per spegnere le fiamme - facebook.com facebook

È un cittadino straniero il responsabile dell’incendio di un capannone inutilizzato in via San Giovanni a Campobasso. Dopo essere stato individuato dalla Polizia, l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto in un CPR per essere rimpatri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.