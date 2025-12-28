La Virtus è davvero inarrestabile | batte il Tre Fiori e alza la coppa

E’ inarrestabile la Virtus di mister Bizzotto. Dopo il triplete dello scorso anno la squadra del Castello di Acquaviva si tiene stretta anche la Supercoppa. Alla suo terzo successo consecutivo. I neroverdi arrivano all’appuntamento finale contro il Tre Fiori da detentori di tutti i titoli, mentre il club di Fiorentino in qualità di finalista della scorsa Coppa Titano. Dopo un paio di iniziative senza esito della Virtus, è il Tre Fiori a far registrare il primo tiro in porta. Bernardi pesca sul secondo palo Prandelli, che non riesce a dare forza alla sua incornata. Con lo stesso fondamentale ci prova Bernardi, che spedisce alto al 7’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

