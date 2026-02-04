Panchina d’Oro a Conte Biasin critica le esclusioni eccellenti

Fabrizio Biasin critica duramente le esclusioni eccellenti nella scelta di Antonio Conte come vincitore della Panchina d’Oro. Nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista mette in discussione le decisioni di chi ha deciso i premi, sottolineando come ci siano stati allenatori e protagonisti che meritavano più attenzione. La polemica si accende e le opinioni si fanno sentire, lasciando aperto il dibattito sulla meritocrazia nel calcio italiano.

Un riconoscimento che, secondo Biasin, è assolutamente giustificato per quanto fatto dal tecnico salentino, capace di imporsi nella votazione davanti a Gian Piero Gasperini e Cesc Fàbregas. Tuttavia, accanto al merito di Conte, il giornalista ha voluto sottolineare alcune assenze che pesano nel bilancio finale del premio. Il giornalista ha riassunto così il suo pensiero, mantenendo uno sguardo critico sul sistema dei premi: "Antonio Conte da Lecce ha vinto la Panchina d'Oro, riconoscimento assegnato dai colleghi al tecnico migliore della stagione. Ha battuto Gasperini e Fabregas. Premio meritatissimo, va detto.

