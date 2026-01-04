Trovato in possesso di oltre 100 kg di stupefacenti | arrestato dalla polizia
Domenica 4 gennaio, la polizia di Teramo ha arrestato un cittadino albanese trovandolo in possesso di oltre 100 kg di stupefacenti, tra hashish, cocaina ed eroina. L’intervento si è svolto nella zona della Val Vibrata, contribuendo a un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga nella regione. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.
Maxi sequestro di stupefacenti in Abruzzo domenica 4 gennaio. Come riporta Ansa, la squadra mobile di Teramo in Val Vibrata ha arrestato un cittadino albanese per detenzione di sostanza stupefacente, trovato in possesso di oltre 100 kg fra hashish, cocaina ed eroina oltre ad un ingente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
