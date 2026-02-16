Trovato in possesso di oltre cento grammi di coca un' arma e le munizioni | arrestato dai Carabinieri

Il 31enne dominicano è stato arrestato dai Carabinieri di Gambettola dopo essere stato trovato in possesso di oltre cento grammi di cocaina, un’arma e munizioni. I militari hanno effettuato una perquisizione in un appartamento in cui l’uomo si nascondeva, trovando droga, un’arma da fuoco e diversi proiettili. La operazione è partita dopo alcuni giorni di attività di sorveglianza nella zona.

A Gambettola è stato arrestato un 31enne dominicano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi o munizioni L'uomo è stato controllato a bordo di un'auto guidata da un conoscente, nell'ambito di una mirata attività di polizia giudiziaria. La perquisizione eseguita sul posto ha permesso di rinvenire, nella sua disponibilità, circa 53 grammi di cocaina. Le operazioni, estese al domicilio, hanno permesso di recuperare altri 61 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché un'arma e munizioni illegalmente detenute.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Nella notte a San Giorgio a Cremano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri di Passo Corese hanno arrestato un uomo di 62 anni trovato con oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish in casa.

