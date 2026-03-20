conto in pericolo finto maresciallo fa versare 14mila euro

Un uomo riceve una telefonata dal numero del comando dei carabinieri di Macerata, in cui gli viene detto che il suo conto corrente è sotto attacco. Successivamente, un falso maresciallo gli chiede di versare 14mila euro per proteggere i suoi risparmi. L'uomo, convinto dell'emergenza, effettua il pagamento come richiesto.

Gli arriva una chiamata dal numero del comando dei carabinieri di Macerata: "Il suo conto corrente è sotto attacco". Uno si spaccia per maresciallo dei carabinieri e dal conto di un 57enne di San Severino spariscono quasi 14mila euro. Denunciato per truffa un 49enne, di origini napoletane, già noto alle forze dell’ordine. La vittima, come si diceva, un uomo di 57 anni. L’indagine dei carabinieri è scattata dopo la denuncia da parte della vittima. Le indagini, condotte attraverso il tracciamento meticoloso delle operazioni bancarie, hanno permesso di risalire all’intestatario di una carta Postepay Evolution, su cui era confluita l’intera somma sottratta al 57enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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