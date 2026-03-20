In campo a Cagliari, l'allenatore ha deciso di schierare un attacco con De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund, mentre tra i titolari potrebbe esserci anche Lobotka. La formazione si basa su giocatori provenienti dal Manchester, e ieri pomeriggio il Napoli con tre biondi è apparso nella città sarda, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Conte schiera il tridente di Manchester: a Cagliari giocano De Bruyne, McTominay e forse anche Lobotka Il Corriere dello Sport scrive: Il Napoli dei tre biondi venuti da Manchester s’è affacciato ieri pomeriggio a Cagliari. Si gioca oggi alle 18.30. Conte ha deciso che è arrivata l’ora dei big e vorrebbe schierare dal primo minuto sia De Bruyne sia McTominay alle spalle di Hojlund. Il tridente di Manchester. Col sacrificio di Alisson Santos che fin qui ha fatto benissimo e garantito superiorità numerica con le sue accelerazioni. Conte vuole provarci perché il Napoli sta recuperando l’artiglieria pesante. Anguissa non sta ancora benissimo e quindi lui andrebbe in panchina, vicino a Elmas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte schiera il tridente di Manchester: a Cagliari con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund

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