conte lancia il tridente de bruyne mctominay hojlund

L’allenatore annuncia la formazione con il trio composto da De Bruyne, McTominay e Hojlund. Il Napoli si prepara a sfidare il Cagliari con una formazione rivisitata, più internazionale e offensiva rispetto al passato. La partita si svolgerà in Sardegna, dove i calciatori avranno l’opportunità di mostrare le novità in campo. La squadra affronta l’impegno con questa nuova configurazione.

Un Napoli diverso, più internazionale e ricco di qualità offensiva, si prepara a scendere in campo a Cagliari. Antonio Conte studia una soluzione inedita per l’attacco, puntando su un trio che richiama direttamente la Premier League: Scott McTominay e Kevin De Bruyne alle spalle di Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea è quella di confermare l’impianto tattico ma rivoluzionare gli interpreti, sfruttando al massimo le alternative a disposizione in questa fase finale del campionato. A centrocampo, infatti, spazio a Lobotka e Gilmour, con Anguissa inizialmente destinato alla panchina. Cambiamenti anche sulle corsie laterali, dove si va verso l’inserimento di Gutierrez a sinistra al posto di Spinazzola, mentre Alisson dovrebbe partire fuori. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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