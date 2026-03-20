Conte | Straordinari in questi sette mesi Prima la Champions poi

Il tecnico del Napoli ha commentato la vittoria di misura contro il Cagliari, sottolineando che negli ultimi sette mesi sono stati effettuati numerosi straordinari. Dopo aver ricordato le sfide della Champions League, ha aggiunto che, pur riconoscendo margini di miglioramento, l'obiettivo principale era ottenere altri tre punti in campionato. La partita si è conclusa con il risultato di una rete a zero.

Per una notte, il Napoli è al secondo posto a -6 dall’Inter, in attesa che i nerazzurri e il Milan scendano in campo. Tuttavia, un minimo di suggestione è lecito, anche se Antonio Conte fissa bene l’ordine delle priorità. “Ora dobbiamo cercare di qualificarci in Champions League, perché è la condizione fondamentale e sappiamo che c’è concorrenza. Nessuno poi ci deve impedire di guardare davanti. Vincendo abbiamo sicuramente messo un po’ di pressione a chi ci precede. Mancano ancora otto partite e sicuramente il rientro di alcuni calciatori ci aiuta. Che poi un conto è rientrare e un altro è essere al massimo della condizione. Anguissa e McTominay non sono ancora al meglio, mentre De Bruyne l’ho visto molto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Una selezione di notizie su Conte Straordinari in questi sette mesi...

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