Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn alla vigilia di Cagliari-Napoli, commentando i sette mesi trascorsi dalla sua nomina. Ha sottolineato che la squadra ha vissuto un periodo intenso, con la lotta per la qualificazione in Champions League e la conquista di una Supercoppa in più.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn alla vigilia di Cagliari-Napoli. Ecco le sue parole. Le parole di Antonio Conte. Il doppio play e quei due fenomeni a supporto di Oigi davanti, che cosa ti aspetti da loro nella partita di oggi? “Sai, noi stiamo giocando da tantissimo tempo con il doppio play. Nel momento in cui siamo passati al 3-4-2-1, i due centrocampisti agiscono comunque entrambi da play. Poi abbiamo dovuto adattare, per esigenze diverse, vari giocatori come Elmas e anche Scott, che ha fatto benissimo in quella posizione. Oggi c’è la possibilità di avere a disposizione sia Lobotka che Gilmour. L’idea è quella di fare la partita, avere il pallone e mettere qualità in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Sono stati sette mesi straordinari, lottiamo per la Champions e abbiamo anche una Supercoppa in più”

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