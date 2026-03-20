In una dichiarazione pubblica, un rappresentante politico ha commentato gli ultimi sette mesi di emergenza, sottolineando che il personale coinvolto si è distinto per l’impegno e la capacità di mantenere alta la concentrazione. Ha anche affermato che, nonostante gli sforzi, sarebbe stato preferibile concludere prima questa fase. Inoltre, ha ricordato che prima della pausa si era insistito molto sull’importanza di ottenere i tre punti della partita.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sapevamo dell’importanza dei tre punti prima della sosta. E ho battuto molto in settimana su quanto fosse fondamentale vincere questa gara. Sono contento: consolidiamo la nostra posizione in zona Champions. Siamo stati straordinari in questi sette mesi perché in emergenza siamo sempre stati lì. Ora stanno rientrando i lungodegenti, non ancora in perfetta condizione, ma va già meglio”. Così un soddisfatto Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria dei suoi contro il Cagliari. “ Oggi siamo stati bravi a indirizzare la partita – ha proseguito – ma qualitativamente potevamo fare di più. Nella ripresa abbiamo condotto la gara per cercare il raddoppio, ma non siamo stati concreti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte: “Straordinari in questi sette mesi di emergenza, bravi a stare sempre in alto, ma dovevamo chiuderla prima”

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Tutto quello che riguarda Conte Straordinari in questi sette mesi...

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