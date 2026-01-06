Cassano | Il Napoli non ti aspetta più in questi tre mesi ho visto il miglior Conte di sempre

Durante la recente puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha commentato il rendimento del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. L’ex calciatore ha sottolineato come, in questi ultimi tre mesi, il tecnico abbia mostrato il suo miglior calcio, evidenziando un progresso rispetto alle precedenti stagioni. Cassano ha inoltre osservato come il Napoli non possa più essere considerato una sorpresa, ormai pronto a competere ai livelli più alti del campionato.

Antonio Cassano, nella consueta puntata di Viva el Futbol condivisa con Adani e Ventola, ha parlato tra gli altri argomenti anche del Napoli di Conte che ha dominato la Lazio di Sarri. Cassano: «Questo è il calcio migliore della carriera di Conte». «Politano per un periodo Conte non lo ha fatto giocare, è rimasto con la spina attaccata. L’allenatore gli ha fatto vedere la sua fiducia costantemente e ora lo ha rimesso da quinto, che per un’ala non è lo stesso. Mi piace tanto come giocatore, contro la Lazio però mi è piaciuto anche Spinazzola. Una roba impressionante. Io le chiavi le do sempre a un allenatore come Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

