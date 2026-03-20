Conte lancia il guanto di sfida in diretta tv | Abbiamo messo un po' di pressione all'Inter

In diretta televisiva, l'allenatore del Napoli ha dichiarato di aver messo pressione sull'Inter, rispondendo a una domanda sulla possibilità di competere per lo scudetto. Ha affermato che l'obiettivo principale è la qualificazione in Champions League, ma ha anche sottolineato che nessuno dovrebbe ostacolare il percorso della squadra verso le posizioni di vertice.

Al tecnico chiedono se il Napoli può ancora competere per lo scudetto, lui non si tira indietro e rilancia: "Obiettivo Champions ma nessuno ci deve impedire di guadare anche a chi è davanti a noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Roma: “Abbiamo subito 13 rigori, un dato un po’ preoccupante”Antonio Conte ha analizzato il pareggio tra Napoli e Roma in conferenza stampa e ha parlato dei tanti rigori subiti dalla sua squadra nel corso di... Conte: “Scudetto? È inevitabile che guardi avanti, stasera abbiamo messo un po’ di pressione”L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari Cagliari-Napoli 0-1, Conte a... Tutti gli aggiornamenti su Conte lancia Argomenti discussi: L’opposizione condanna il governo ma riesce a dividersi in 5 mozioni. Napoli, Lobotka out: Conte lancia Gilmour in regia contro il TorinoIn virtù delle assenze dei titolari, Antonio Conte dovrà necessariamente schierare Billy Gilmour nel ruolo di regista. Le altre scelte per comporre il centrocampo e definire il reparto offensivo sono ... it.blastingnews.com Napoli, Conte lancia la nuova sfida: De Laurentiis vuole blindarloOgni giorno una tappa. De Laurentiis deve chiudere entro maggio la questione dell’acquisizione del terreno dove realizzare il centro sportivo: ha dato mandato all’ex assessore regionale Bruno ... ilmattino.it