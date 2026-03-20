Consorzio chiusa la vertenza | Adeguati i versamenti per il Tfr

Il Consorzio e i sindacati hanno risolto la vertenza riguardante i versamenti per il Tfr. Il presidente del Consorzio ha comunicato che l’accordo è stato raggiunto e si è detto soddisfatto della conclusione della trattativa. La questione si è chiusa con un’intesa sui pagamenti e le modalità di versamento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti dell’accordo.

Chiusa la questione della vertenza tra il Consorzio e i sindacati. A confermare la notizia è il presidente del Consorzio Maurizio Ventavoli che si dice soddisfatto che sia stato trovato l’accordo. La questione risale ad alcuni mesi fa, quando si sollevò tra i vari Consorzi di bonifica il problema degli accantonamenti di premio di risultato sugli stipendi da parte dei vari enti che, nel tempo, hanno risolto. Da oggi anche il Consorzio 4 Basso Valdarno ha sistemato la questione. Di fatto si trattava di un premio di risultato non pagato per 10 anni a 80 dipendenti da parte dell’ente. A questi non erano stati accantonati per tutto quel periodo circa 200 euro l’anno che dovevano essere calcolate nel trattamento di fine rapporto, una volta fatta richiesta di pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio, chiusa la vertenza: "Adeguati i versamenti per il Tfr" Articoli correlati Leggi anche: Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno "accende" con il tricolore la Chiusa dei Monaci Leggi anche: Ex cementificio di Testi, vertenza chiusa: ricollocati tutti i dipendenti Tutti gli aggiornamenti su Consorzio chiusa la vertenza Adeguati i... Argomenti discussi: Consorzio, chiusa la vertenza: Adeguati i versamenti per il Tfr. Operai Eurallumina a Roma, 'la vertenza va chiusa oggi'Dopo 13 giorni di lotta sul silo per avere un incontro al Mimit, un incontro che non sia interlocutorio, oggi siamo a Roma con l'obiettivo di dare continuità amministrative e finanziarie all'azienda ... ansa.it Gli operai Eurallumina arrivano a Roma, la vertenza va chiusa oggiDopo 13 giorni di lotta sul silo per avere un incontro al Mimit, un incontro che non sia interlocutorio, oggi siamo a Roma con l'obiettivo di dare continuità amministrative e finanziarie all'azienda ... rainews.it