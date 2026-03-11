Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno accende con il tricolore la Chiusa dei Monaci

Questa sera alle 19.00, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha illuminato la Chiusa dei Monaci con il tricolore. La storica opera idraulica situata sul Canale Maestro della Chiana è stata resa visibile con l’uso delle luci, creando un effetto visivo che ha coinvolto gli spettatori presenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del consorzio e della comunità locale.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Questa sera, 11 marzo, alle ore 19.00 il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno "accende" con il tricolore la Chiusa dei Monaci, storica opera idraulica sul Canale Maestro della Chiana. L'iniziativa rientra e anticipa la manifestazione "La notte delle idrovore tricolori", organizzata da ANBI nazionale in tutta la penisola per il 12 marzo. Con il Consorzio ci saranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, i sindaci del comprensorio. L'evento spettacolare nasce per rappresentare simbolicamente il lavoro fondamentale e silenzioso svolto dai... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno "accende" con il tricolore la Chiusa dei Monaci Articoli correlati Notte delle idrovore tricolori, la Chiusa dei Monaci si “accende”Arezzo, 10 marzo 2026 – La Chiusa dei Monaci, storica opera idraulica del bacino del Canale Maestro della Chiana, si vestirà del tricolore. La Chiusa dei Monaci "si accende" per la Notte delle idrovore tricoloriAppuntamento ad Arezzo l’11 marzo alle ore 19: il simbolo idraulico della Valdichiana diventa protagonista di un’iniziativa nazionale per la... Tutti gli aggiornamenti su Il Consorzio di Bonifica 2 Alto... Temi più discussi: Consorzio di Bonifica: via libera alla stagione irrigua 2026; Consorzio di bonifica, intervento a Rapolano Terme; Sul Bisenzio torna l’escavatore anfibio del Consorzio di Bonifica; I consorzi di bonifica: La storia e la crisi climatica ci dicono di investire. Verso i 100 anni del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Il Presidente Curcio: E’ l’occasione per parlare di futuroA due giorni dall’evento inaugurale del Centenario dalla nascita del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, il Presidente Benimino Curcio rinnova l’invito ai consorziati, alle imprese ... ondanews.it Anche il Consorzio di Bonifica Toscana Nord aderisce all’iniziativa ‘idrovore tricolori’Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord aderisce all’iniziativa nazionale promossa da Anbi che domani (12 marzo) riporterà in tutta Italia le ‘idrovore tricolori’, trasformando la notte in un grande seg ... luccaindiretta.it Giovedì 12 marzo la sede del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale partecipa all’iniziativa nazionale promossa da ANBI - facebook.com facebook