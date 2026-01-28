Ex cementificio di Testi vertenza chiusa | ricollocati tutti i dipendenti

A Greve in Chianti si chiude la vertenza dell’ex cementificio di Testi. Tutti i lavoratori coinvolti sono stati ricollocati, nessuno resta senza lavoro. La notizia arriva dopo mesi di tensioni e trattative difficili, ma alla fine il risultato è positivo. La comunità si può finalmente mettere alle spalle questa lunga crisi.

Nessuno a casa. È con questa frase semplice e potente che si chiude a Greve in Chianti una delle vertenze industriali più delicate degli ultimi anni. Tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’ex cementificio di Testi della Buzzi Unicem sono stati ricollocati: una parte nelle aziende del gruppo sparse in Toscana, altri in realtà produttive del territorio. Un risultato che sa di riscatto collettivo e che racconta la forza di una rete capace di tenere insieme istituzioni, sindacati, impresa e comunità. La chiusura ufficiale è arrivata questo pomeriggio nella sala Margherita Hack del Comune di Greve, alla presenza dei sindaci Paolo Sottani e Roberto Ciappi, del consigliere regionale delegato Valerio Fabiani (in foto), delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori della Rsu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

