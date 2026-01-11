Il progetto PalaEventi nel Centro Direzionale di Napoli si avvicina alla fase di avvio, con i cantieri previsti tra sei mesi. Dopo il via libera della Regione, le attività si stanno consolidando sotto l’egida del Comune, segnando un passo importante per lo sviluppo di Napoli Est. Il percorso mira a valorizzare l’area e a promuovere nuove opportunità di crescita per il territorio.

È partito il conto alla rovescia: «Noi siamo pronti, con il via libera della Regione ora tutto ritorna nell?alveo del Comune. Entro sei mesi apriremo il cantiere, ci sono da.

PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est»

