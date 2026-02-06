Napoli ecco il progetto di riqualificazione del Centro Direzionale

La Giunta Comunale di Napoli ha dato il via libera ufficiale al progetto di riqualificazione del Centro Direzionale. Il sindaco Gaetano Manfredi e la vicesindaca Laura Lieto hanno approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, che segna il primo passo concreto verso un intervento che cambierà il volto di quell’area. La decisione arriva dopo mesi di attese e anticipazioni, ora si aspettano i dettagli dell’intervento e le prime fasi dei lavori.

Il primo intervento operativo approvato riguarda la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un quadro economico di 1 milione e 310 mila euro interamente finanziato tramite mutui della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.). Il Documento di Indirizzo alla Progettazione delinea una strategia complessiva di interventi per un valore stimato di 80 milioni di euro.

