Conoscere i ’Corpi minori’ Due giorni con l’astronomia

Domani e domenica, il Museo di storia naturale della Maremma ospita il dodicesimo Meeting “Corpi minori” organizzato dall’Osservatorio comunale di Grosseto e dall’Unione astrofili italiani. L’evento si concentra sulla scoperta e l’osservazione di questi corpi celesti, coinvolgendo appassionati e professionisti in due giorni di attività dedicate all’astronomia. L’iniziativa si svolge presso il museo e prevede interventi e osservazioni pubbliche.

Il Museo di storia naturale della Maremma domani e domenica ospita il dodicesimo Meeting “Corpi minori” dell’Unione astrofili italiani, organizzato dall’Osservatorio comunale di Grosseto. Un appuntamento che riunisce appassionati, studiosi e divulgatori scientifici impegnati nel campo dell’astronomia e nello studio dei piccoli corpi del sistema solare. Le giornate di lavoro inizieranno la mattina – domani intorno alle 9.30, domenica alle 9 – per concludersi nel pomeriggio con gli interventi e i momenti di confronto tra i partecipanti. "Il meeting – dicono gli organizzatori – rappresenta un’importante occasione di aggiornamento sulle attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conoscere i ’Corpi minori’. Due giorni con l’astronomia Articoli correlati Leggi anche: Frascati guarda alle stelle: due giorni tra scienza e astronomia Cosenza, ritrovati due corpi in mare in pochi giorni: indagini a 360° su maltempo e possibili rotte migratorie.Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nelle acque di Coreca di Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia... Altri aggiornamenti su Conoscere i 'Corpi minori' Due giorni... Discussioni sull' argomento Conoscere i ’Corpi minori’. Due giorni con l’astronomia; Corpi minori: in città il convegno dell’Unione astrofili italiani; Grosseto guarda alle stelle: 40 anni dell’Osservatorio di Roselle. Conoscere i ’Corpi minori’. Due giorni con l’astronomiaIl Museo di storia naturale della Maremma domani e domenica ospita il dodicesimo Meeting Corpi minori dell’Unione ... lanazione.it “L'esordio può essere improvviso, motivo per cui è fondamentale conoscere i segni e i sintomi e agire tempestivamente” A evidenziare quanto sia allarmante la situazione, la chiusura di alcune scuole e istituti dell'università - facebook.com facebook Ho avuto la possibilità di conoscere Umberto Bossi negli anni in cui la Lega si affermava con forza a Milano e in Lombardia. Alla sua famiglia e a tutti i militanti della Lega rivolgo le mie più sentite condoglianze. x.com