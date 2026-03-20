Conoscere i ’Corpi minori’ Due giorni con l’astronomia

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani e domenica, il Museo di storia naturale della Maremma ospita il dodicesimo Meeting “Corpi minori” organizzato dall’Osservatorio comunale di Grosseto e dall’Unione astrofili italiani. L’evento si concentra sulla scoperta e l’osservazione di questi corpi celesti, coinvolgendo appassionati e professionisti in due giorni di attività dedicate all’astronomia. L’iniziativa si svolge presso il museo e prevede interventi e osservazioni pubbliche.

Il Museo di storia naturale della Maremma domani e domenica ospita il dodicesimo Meeting “Corpi minori” dell’Unione astrofili italiani, organizzato dall’Osservatorio comunale di Grosseto. Un appuntamento che riunisce appassionati, studiosi e divulgatori scientifici impegnati nel campo dell’astronomia e nello studio dei piccoli corpi del sistema solare. Le giornate di lavoro inizieranno la mattina – domani intorno alle 9.30, domenica alle 9 – per concludersi nel pomeriggio con gli interventi e i momenti di confronto tra i partecipanti. "Il meeting – dicono gli organizzatori – rappresenta un’importante occasione di aggiornamento sulle attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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