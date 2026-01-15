Frascati guarda alle stelle | due giorni tra scienza e astronomia

Frascati ospita una manifestazione di due giorni dedicata alla divulgazione scientifica e all’astronomia. L’evento offre opportunità di approfondimento e confronto su temi legati allo studio dell’Universo, coinvolgendo appassionati e studiosi. Un’occasione per scoprire le meraviglie del cielo e approfondire conoscenze in un contesto accessibile e informativo.

Cosa: Una rassegna di eventi dedicati alla divulgazione scientifica e all’esplorazione dell’Universo. Dove e Quando: Frascati, presso le Scuderie Aldobrandini e Casa di Pia, il 16 e 17 gennaio. Perché: Per celebrare l’eredità dell’astrofisico Livio Gratton e scoprire le frontiere della ricerca astrofisica contemporanea. La città di Frascati si conferma ancora una volta come uno dei poli d’eccellenza per la cultura scientifica in Italia, preparandosi ad accogliere una due giorni interamente dedicata ai misteri del cosmo. Le giornate del 16 e 17 gennaio vedranno un susseguirsi di appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo: dagli studenti delle scuole medie ai ricercatori di fama internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Frascati guarda alle stelle: due giorni dedicati all’Universo e alla divulgazione scientifica.

