Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo | Vlahovic e Thuram ci saranno? Sono cose che valuteremo bene Sul mio rinnovo…

Il tecnico della squadra bianconera ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, rispondendo a domande sui giocatori Vlahovic e Thuram e sulla possibilità che siano disponibili. Ha anche parlato del suo futuro e di un eventuale rinnovo contrattuale. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti, senza addentrarsi in dettagli o ipotesi.

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