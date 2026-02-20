Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica Bremer non ci sarà David sì Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti
Luciano Spalletti ha parlato prima della partita tra Juventus e Como, sottolineando come il dolore per alcune assenze possa diventare una spinta positiva. Ha spiegato che Bremer non sarà disponibile, ma David sarà in campo. Il tecnico ha anche chiarito di non essere interessato a rinnovi anticipati e ha commentato la preparazione della squadra in vista della sfida, che si giocherà tra poche ore. La partita si avvicina con molte aspettative.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. Nel giorno di vigilia, venerdì 20 febbraio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE RECUPERARE ENERGIE DOPO IL GALATASARAY – «A volte ci sono delle cose che riesci a vederle, che le percepisci, che le ascolti, però poi ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
