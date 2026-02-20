Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica Bremer non ci sarà David sì Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti

Luciano Spalletti ha parlato prima della partita tra Juventus e Como, sottolineando come il dolore per alcune assenze possa diventare una spinta positiva. Ha spiegato che Bremer non sarà disponibile, ma David sarà in campo. Il tecnico ha anche chiarito di non essere interessato a rinnovi anticipati e ha commentato la preparazione della squadra in vista della sfida, che si giocherà tra poche ore. La partita si avvicina con molte aspettative.