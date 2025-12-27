Milan Verona, Allegri in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro gli scaligeri. Le parole del tecnico rossonero Giornata di vigilia in casa Milan. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Verona. Sul sold-out di San Siro: «Dall’inizio dell’anno i tifosi sono sempre stati presenti. Per noi è una bellissima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Verona, Allegri in conferenza stampa: «Non possiamo sbagliare. Nkunku sta bene, Leao non convocato. Su Fullkurg…»

Leggi anche: Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Io non trasformo Leao. Ha le caratteristiche per fare la punta. Su Nkunku..”

Leggi anche: La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Verona in diretta | LIVE NEWS

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | IT; Milan fuori dalla Supercoppa, Allegri: “Testa subito al Verona”; Milan-Como non si giocherà in Australia; Milan-Verona, le probabili formazioni: le valutazioni di Allegri su Leao.

Milan-Verona, Allegri: “Gara scorbutica, da migliorare la fase difensiva. Füllkrug…” - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Milan contro l'Hellas Verona in un San Siro quasi pieno. europacalcio.it