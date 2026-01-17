Riello Transfer condanna per condotta antisindacale e la Fiom denuncia il mancato pagamento regolare dei salari

Il tribunale di Verona ha riconosciuto la condotta antisindacale di Riello Transfer, società del Gruppo Riello Sistemi/Xaiolg di Minerbe, secondo quanto comunicato dalla Fiom Cgil di Verona. La decisione si basa sul ricorso presentato dal sindacato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, e riguarda anche il mancato pagamento regolare dei salari ai lavoratori. Questa sentenza evidenzia questioni legate alle relazioni sindacali e alle condizioni di lavoro presso l’azienda.

È la Fiom Cgil di Verona a rendere noto che il tribunale scaligero ha riconosciuto la condotta antisindacale della Riello Transfer (Gruppo Riello Sistemi Xaiolg) di Minerbe, accogliendo il ricorso presentato dal sindacato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

