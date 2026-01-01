Condotta antisindacale del provveditore del nord-ovest nei confronti della polizia penitenziaria il Ministero condannato a risarcire i sindacati
Il tribunale di Torino ha stabilito che il Ministero della Giustizia deve risarcire i sindacati di polizia penitenziaria per le spese legali sostenute a causa di una condotta antisindacale del provveditorato regionale del Nord-Ovest, guidato da Mario Galati. La decisione evidenzia l'importanza del rispetto dei diritti sindacali nelle relazioni istituzionali.
Il tribunale di Torino ha ordinato il Ministero della giustizia a rimborsare ai sindacati di polizia penitenziaria le spese di lite al termine di una causa per la presunta condotta antisindacale del provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, guidato da Mario Galati. La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
