Condannate 9 persone per l'incendio alla Torre dei Moro di Milano | Totale noncuranza per la vita degli altri

Nove persone sono state condannate per disastro colposo in relazione all’incendio avvenuto il 29 agosto 2021 alla Torre dei Moro di via Antonini a Milano. La sentenza si riferisce all’incidente che ha causato il crollo parziale dell’edificio e ha messo in evidenza una presunta noncuranza per la sicurezza e la vita degli altri. La decisione arriva a distanza di oltre due anni dall’evento.

Nove persone sono state condannate per disastro colposo per l'incendio che il 29 agosto 2021 distrusse la Torre dei Moro di via Antonini a Milano. Le pene vanno da un minimo di 8 mesi a un massimo di 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioniMilano, 20 marzo 2026 – Il tribunale di Milano ha stabilito condanne da otto mesi a tre anni per nove dei tredici imputati nel processo per il maxi... Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 personeNel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno... Incendio Torre dei Moro, la Procura chiede otto anni di carcere: “Responsabilità chiare” Contenuti utili per approfondire Condannate 9 persone per l 8217... Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioniIl complesso residenziale di 18 piani di via Antonini andò distrutto dalle fiamme il 29 agosto 2021. La condanna più alta per Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della produttrice spagnola d ... msn.com Il tribunale di Milano ha condannato nove persone per l’incendio del 2021 alla Torre dei MoroIl tribunale di Milano ha condannato nove persone a pene tra gli 8 mesi e i 3 anni di carcere per l’incendio del 29 agosto del 2021 alla Torre dei Moro, un palazzo residenziale di 18 piani in via Giac ... ilpost.it