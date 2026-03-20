Condannate 9 persone per l'incendio alla Torre dei Moro di Milano | Totale noncuranza per la vita degli altri

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove persone sono state condannate per disastro colposo in relazione all’incendio avvenuto il 29 agosto 2021 alla Torre dei Moro di via Antonini a Milano. La sentenza si riferisce all’incidente che ha causato il crollo parziale dell’edificio e ha messo in evidenza una presunta noncuranza per la sicurezza e la vita degli altri. La decisione arriva a distanza di oltre due anni dall’evento.

Nove persone sono state condannate per disastro colposo per l'incendio che il 29 agosto 2021 distrusse la Torre dei Moro di via Antonini a Milano. Le pene vanno da un minimo di 8 mesi a un massimo di 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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