Condannata Gemma Blackman sosteneva di avere il Chihuahua più piccolo del mondo | li allevava illegalmente in UK

Una donna è stata condannata nel Regno Unito per aver gestito un allevamento illegale di cani. La donna sosteneva di possedere il Chihuahua più piccolo del mondo, presentato nel 2022, e lo usava per riprodurlo illegalmente. La scoperta ha portato alla condanna, rivelando l’attività illecita di allevamento e vendita di questi cani.

Un Chihuahua nel 2022 era stato presentato come il più piccolo del mondo. Si è scoperto che la sua persona di riferimento lo ha usato per farlo riprodurre e creare un un allevamento illegale. La donna è stata condannata per maltrattamento, riaprendo il dibattito sui cani “tea cup”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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