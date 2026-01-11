Jennifer Lawrence dopo che il suo Chihuahua ha morso la figlia | Ucciderei lui e tutti cani del mondo L'ho ceduto ai miei genitori

Jennifer Lawrence ha condiviso pubblicamente la decisione di affidare il suo Chihuahua ai genitori, dopo che il cane aveva morso una delle sue figlie. L'attrice ha raccontato l’incidente durante una presentazione a New York, spiegando di aver adottato il cane da un canile nel 2017 e di aver deciso di allontanarlo per motivi di sicurezza. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di valutare attentamente le situazioni legate agli animali domestici.

L'attrice americana racconta durante la presentazione del suo ultimo film a New York di aver allontanato il cane che aveva adottato da un canile nel 2017 dopo che ha morso uno dei suoi figli. Il tono usato è stato dispregiativo e la sua ironia, nota ai fan, questa volta non è stata altro che una caduta di stile in cui ha mostrato la sua completa incompetenza e poca conoscenza dell'importanza di tutelare bambini e cani all'interno della sistemica familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

