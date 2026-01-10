Assisi apre l’ottavo centenario della morte di San Francesco

Assisi celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco con una cerimonia nella Basilica di San Francesco, che ospita la Cappella del Transito, luogo della sua ultima dimora terrena. L’evento segna un momento di riflessione sulla vita e l’eredità del santo, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio spirituale e culturale della città. Le celebrazioni proseguiranno con iniziative che coinvolgono la comunità e i visitatori.

Assisi ha dato il via oggi alle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Francesco, luogo che custodisce la Cappella del Transito, dove il Poverello concluse il suo cammino terreno. Particolarmente suggestivo il momento iniziale della "Liturgia della Luce": il vescovo e il sindaco di Assisi hanno varcato insieme la soglia della Basilica portando un cero acceso nella Cappella del Transito, un gesto simbolico che richiama i valori di pace e perdono, in continuità con il messaggio del Cantico delle Creature e la storia di riconciliazione che Francesco seppe promuovere nella sua città.

