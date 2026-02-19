Peaky Blinders | The Immortal Man – Tommy Shelby sfida suo figlio nel primo trailer Netflix!

Netflix ha pubblicato il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man, il nuovo film che continua la storia di Tommy Shelby. Questa volta, Shelby affronta una sfida inaspettata con suo figlio, creando tensione tra generazioni. Il teaser mostra scene intense e confronti diretti, tra colpi di scena e dialoghi serrati. I fan riconoscono subito ambientazioni familiari e personaggi che tornano a rivivere sul grande schermo. Il film arriverà presto sulla piattaforma, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il momento che i fan aspettavano è finalmente arrivato: Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, l’attesissimo film che prosegue l’epopea della famiglia Shelby. Il premio Oscar Cillian Murphy torna nei panni dell’iconico Thomas Shelby, ma questa volta il nemico è più vicino di quanto immaginasse. Una Guerra di Famiglia nella Seconda Guerra Mondiale. Ambientato durante il caos della Seconda Guerra Mondiale, il film vede un’Inghilterra sconvolta dai bombardamenti e dalle tensioni politiche. Il trailer rivela il cuore del conflitto: Barry Keoghan interpreta Duke Shelby, il figlio illegittimo di Tommy, che ha preso il controllo della gang portandola a livelli di violenza che ricordano i primi anni post-1919. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Peaky Blinders: The Immortal Man – Tommy Shelby sfida suo figlio nel primo trailer Netflix! Tommy Shelby torna su Netflix nel 2026: “Peaky Blinders – The Immortal Man” tra guerra e potere criminale.Tommy Shelby torna su Netflix nel 2026 con “Peaky Blinders – The Immortal Man”. Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che riporta su Netflix Tommy Shelby Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Per Cillian Murphy tornare nel mondo di Peaky Blinders è stato doloroso; Peaky Blinders: The Immortal Man ha una information di uscita OTT; Peaky Blinders: The Immortal Man in arrivo su Netflix il prossimo 20 marzo; Netflix rilascia il poster ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man. Peaky Blinders: The Immortal Man, arriva la soundtrackIl 6 marzo verrà pubblicata la soundtrack ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film evento che espande l’universo della serie cult e che sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo 2026. U ... rockol.it Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry KeoghanDa quando la serie si è conclusa nel 2022, i fan erano ansiosi di sapere come sarebbe proseguita la saga della famiglia Shelby. A quanto pare ci attendono altri drammi nel nuovo film ... movieplayer.it Rilasciato un nuovo trailer per il film di Peaky Blinders. x.com E' online il trailer ufficiale in italiano di #PeakyBlinders: #TheImmortalMan, il film #Netflix, sequel della serie cult con #CillianMurphy, che torna ad interpretare Tommy Shelby. In attesa dell'uscita del film, il 20 marzo, è stata anche annunciata anche la colonna s facebook