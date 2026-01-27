In questo testo si discute delle posizioni del viceministro Sisto riguardo alle questioni politiche e giudiziarie, evidenziando il suo approccio sobrio e riflessivo. Viene analizzata la sua disponibilità a confrontarsi sui temi sollevati, senza attribuire eccessive enfasi alle dichiarazioni o alle polemiche, offrendo un quadro chiaro e neutro della situazione.

“Assolutamente corretto aprire una discussione” sui temi sollevati da Antonio Tajani. Lo afferma il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, collega del segretario di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. L’occasione è la presentazione del vademecum per il Sì preparato dal partito fondato da Silvio Berlusconi e presentato oggi alla Camera dei Deputati. Al viceministro Sisto chiediamo di quantificare le “modestissime mazzette” per indagare le quali, secondo il ministro Nordio, poi i Pm utilizzano il Trojan. Strumento da limitare il caso di vittoria del Sì al prossimo referendum sulla separazione delle Carriere dei Magistrati e sulla riforma del CSM. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vince il sì?” e il viceministro Sisto tocca ferro: “Il minimo è un gesto apotropaico”. Quanto valgono le “modestissime mazzette” di cui parla Nordio? Non risponde

Nel suo ultimo libro, il ministro Carlo Nordio esprime la volontà di limitare l’uso delle intercettazioni tramite trojan nei procedimenti di corruzione.

Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che, dopo la conclusione del referendum sulla separazione delle carriere, il governo potrebbe intervenire per limitare l'uso delle intercettazioni attraverso il sistema Trojan nei casi di corruzione.

