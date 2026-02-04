Sport cultura e impegno civile | tra scuola e radio un’alternativa studentesca in cerca di senso

Nel cuore della provincia di Varese, una voce studentesca si sta facendo strada tra scuola e radio. Non si tratta di grandi eventi o headline, ma di un progetto che unisce sport, cultura e impegno civile. I ragazzi cercano un senso, una via per esprimersi lontano dai riflettori, con parole semplici e concrete. Tra borghi antichi e campi coltivati, questa realtà cresce senza clamore, ascoltando più che urlare.

Nel cuore della provincia di Varese, dove le strade strette si incrociano tra borghi antichi e campi coltivati, una voce sta crescendo, non con il rumore delle grida da stadio né con il clamore dei social media, ma con la calma di chi parla per ascoltare. Alle 15 in punto, ogni mercoledì, la radio locale Radio Materia – con sede a Castronno, in via Confalonieri 5 – trasmette un appuntamento che sembra uscito da un sogno di impegno civile: una puntata interamente dedicata alle studentesse del Liceo Frattini di Varese, una delle scuole più storiche del territorio, con un passato di talenti artistici e un presente di impegno sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport, cultura e impegno civile: tra scuola e radio, un’alternativa studentesca in cerca di senso Approfondimenti su Varese Provincia Lisa Di Giovanni, tra cultura, impegno sociale e nuovi progetti Pietrelcina, due eventi emozionanti tra impegno civile e jazz A Pietrelcina si preparano due eventi significativi che uniscono impegno civile e musica jazz, consolidando la tradizione natalizia del paese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Varese Provincia Argomenti discussi: Napoli Capitale Europea dello Sport 2026; Sport e impresa, Assolombarda inaugura la mostra sui manifesti delle Olimpiadi Invernali; Lo sport che unisce: Memoria contro il razzismo. Al Memoriale della Shoah di Milano diversi percorsi tematici; Abodi: Lo sport con lavoro quotidiano del governo non più settore accessorio. Cultura e Sport Imolese. I ’veterani’ premiano impegno e dedizione: Messaggio ai giovaniE’ andata in archivio alla voce successo l’edizione numero 53 dell’evento ‘Cultura e Sport Imolese’ organizzato dalla sezione cittadina dei Veterani dello Sport. L’appuntamento, che ieri mattina ha ... ilrestodelcarlino.it Walk & Run for Women, a Riccione sport e diritti insiemeRiccione ospiterà sabato 7 e domenica 8 marzo la prima edizione della Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne, un evento aperto ... chiamamicitta.it Sondalo propone per il periodo olimpico un ricco programma di iniziative che uniscono sport, cultura e identità locale. Leggi la notizia nel primo commento Sondalo Tourism - facebook.com facebook TeamNL Huis, spazio ufficiale del Team Olanda tra sport, cultura e intrattenimento #Milano #MilanoCortina2026 #TeamOlanda #30gennaio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.