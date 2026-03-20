A Guidonia, l’undici titolare è stato molto modificato, con diverse variazioni rispetto alle formazioni precedenti. La squadra ha mostrato fiducia anche nei giovani, schierando alcuni di loro in campo. Con le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime due settimane, il girone di ritorno del team ha subito un cambiamento significativo nel suo andamento.

Grazie alle tre vittorie consecutive raccolte nelle ultime due settimane il girone di ritorno biancorosso ha preso tutta un’altra piega. Domani alle 14:30 a Guidonia l’obbiettivo sarà quello di non invertire la rotta, nonostante un undici titolare che tra infortuni e squalifiche sarà pesantemente rimaneggiato. Nelle prime dodici gare del girone di ritorno la Vis ha raccolto quindici punti, gli stessi della scorsa annata. Tanti però gli infortunati in più e molto più importanti anche le variazioni di rosa effettuate nel mercato di riparazione. A gennaio l’anno scorso la Vis aveva solo aggiunto, Di Renzo, Raychev e Lari su tutti; quest’anno ha perlopiù sostituito, due perni come Bove e Stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con Guidonia un undici titolare pesantemente rimaneggiato. Fiducia anche nelle forze giovani

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