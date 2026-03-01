Oggi il Gubbio scende in campo contro il Guidonia in una partita di calcio di serie C. La squadra rossoblù si trova a un punto di svolta del campionato, con tre partite in sette giorni che potrebbero influenzare il cammino verso la promozione o la salvezza. L’allenatore ha espresso la volontà di fare punti durante questa fase cruciale.

GUBBIO – È uno dei momenti decisivi della stagione. Il Gubbio si prepara ad affrontare l’ultimo tour de force del campionato, con tre partite in sette giorni il cui risultato potrebbe divenire fondamentale per capire quali possano essere le ambizioni dei rossoblù. "È stata una buona settimana – commenta Di Carlo nella conferenza pre partita – abbiamo lavorato sui dettagli e su quello che dobbiamo migliorare nell’arco della gara. Il Guidonia è una squadra tecnica e rapida, brava in transizione, dobbiamo essere bravi a non concedergli spazi. Faranno di tutto per tornare alla vittoria, così come noi dopo una sconfitta che non meritavamo. Dobbiamo cercare di tornare a fare punti: dopo una sconfitta la miglior medicina è fare punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C, oggi la sfida con il Guidonia. Gubbio, fiducia Di Carlo: "Dobbiamo fare punti»

