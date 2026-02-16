Furto notturno negli uffici Ast il presidente Genovese | Fiducia e collaborazione con le forze dell' ordine

Un furto notturno ha colpito gli uffici dell’Ast, l’azienda regionale dei trasporti, a causa di una porta forzata e di attrezzi lasciati sul pavimento. Luigi Genovese, presidente dell’azienda, ha assicurato di mantenere la fiducia nelle forze dell’ordine e di collaborare con loro per individuare i responsabili. La refurtiva comprende alcuni computer e documenti sensibili, che sono stati ritrovati sparsi nel corridoio dopo l’irruzione.

Il presidente assicura massima disponibilità agli investigatori dopo il raid negli uffici regionali, dove ladri hanno danneggiato distributori e armadi, portando via una somma ingente Un furto notturno ha scosso la sede dell'Ast, l'azienda regionale dei trasporti guidata dal messinese Luigi Genovese. Ignoti hanno forzato l'ingresso degli uffici di via Ugo La Malfa, mettendo a soqquadro alcuni locali e causando ingenti danni. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero accaniti sui distributori automatici presenti negli uffici nel tentativo di prelevare denaro, rovistando poi in diversi armadi e portando via una somma ritenuta significativa, ancora in corso di quantificazione.