Un attacco israeliano ha colpito le raffinerie di Asaluyeh e il giacimento di gas naturale di South Pars, il più grande al mondo, situato sulla costa dell’Iran. Teheran ha risposto minacciando Arabia, Emirati e Qatar. I mercati energetici hanno reagito con il prezzo del petrolio che torna sopra i 100 dollari al barile.

Torna la tensione sui mercati energetici dopo le notizie di un attacco israeliano alle raffinerie statali di Asaluyeh, sulla costa dell’Iran, e al giacimento di gas naturale di South ParsNorth Dome, il più grande al mondo. Si trovano entrambi nella provincia di Bashehr, nell’area strategica dello Stretto di Hormuz. L’ Idf ha rivendicato il raid: “Se il messaggio non verrà recepito, gli attacchi potrebbero estendersi”, ha detto l’ufficiale israeliano citato da Channel 12. La televisione di Stato iraniana ha subito minacciato una rappresaglia: la Repubblica Islamica, è l’annuncio, attaccherà le infrastrutture petrolifere e del gas in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, raid di Israele contro raffinerie e il giacimento di gas più grande al mondo. Teheran risponde minacciando Arabia, Emirati e Qatar. Barile di nuovo sopra i 100 dollari

Articoli correlati

Il petrolio non si ferma, barile sopra 100 dollari. Corre anche il gasA quota 90 venerdì 7 marzo, sfondata la barriera dei 100 dollari al barile nella mattinata di lunedì 9 marzo: il petrolio costa sempre di più e la...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, la replica di Teheran: colpiremo le basi americane nella regione, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Esplosioni a Tel Aviv | I target dei raid Usa Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz...

Altri aggiornamenti su Iran raid di Israele contro raffinerie...

Temi più discussi: Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele per attacchi; Israele ha tentato di uccidere Larijani, mistero sulla sua sorte; Medio Oriente, Trump: la guerra finirà presto. L'Iran: preparatevi al petrolio a a 200 dollari al bari; Guerra in Iran, raid contro depositi di carburante a Teheran: petrolio sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022. Khamenei jr Guida Suprema.

Israele: Ucciso il ministro dell’Intelligence iraniana. A Teheran i funerali dei due leader. Raid iraniani su Tel Aviv e BeirutÈ il diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente. L’ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ... corrierenazionale.it

Guerra Iran, ultime notizie. Israele rivendica la morte di Larijani e Soleimani. Ora gli iraniani hanno l’opportunità di rovesciare il regimeOndata di attacchi su Teheran, l’esercito israeliano: Morti il segretario del consiglio Supremo di Sicurezza e il capo delle milizie paramilitari. Pezeshkian: Nuovi eroi nasceranno all’ombra dei ma ... quotidiano.net

La #proloco #barile compie 60 anni dalla sua costituzione 1966 ««60° #PROLOCOBARILE »» Sessantanni di #custodia e #promozione del #patrimonioculturale barilese Sabato 21 Marzo 2026 ore 18 sede Pro L - facebook.com facebook

Dal barile di petrolio che vola sopra quota 100 al gasolio venduto a 2 euro e più al litro il contagio corre veloce ed arriva a colpire il carrello della spesa, a iniziare dall’ortofrutta. Nei mercati e nei supermercati, i consumatori in questi giorni se ne stanno già acc x.com