Trump all' Iran | Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo Macron | escalation sconsiderata stop attacchi | Su gas e petrolio

Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito l'Iran di non colpire gli impianti in Qatar, minacciando rappresaglie. Nel frattempo, il presidente francese ha condannato l'aumento delle tensioni e chiesto di fermare gli attacchi. Nelle ultime ore è stato anche annunciato il decesso del ministro dell'intelligence di Teheran, mentre il leader iraniano ha dichiarato che i responsabili pagheranno un prezzo per l'omicidio.

«Sono particolarmente grato che il presidente americano» Donald Trump «abbia dato la scorsa notte un segnale di disponibilità» verso la de-escalation. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. «Questo presuppone però che l'Iran rinunci al suo programma nucleare, ponga fine al terrorismo e sia disposto al dialogo», ha sottolineato Merz. L'Iran ha intenzione di partecipare ai mondiali di calcio quest'anno ma «boicottera' gli Stati Uniti». Lo ha detto il presidente della federazione calcistica nazionale, Mehdi Taj. «Ci prepareremo per la Coppa del mondo. Boicotteremo gli Stati Uniti ma non i mondiali», ha detto Taj in un video condiviso dall'agenzia di stampa «Fars». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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